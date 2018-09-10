PKK'ya darbe üstüne darbe: 35 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından, iç güvenlik operasyonlarında bir haftada 2'si sözde üst düzey 35 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen haftadaki operasyonlar sonucunda 2'si sözde üst düzey 35 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı'nca, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 445, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 4 bin 307, düzensiz göçle mücadele kapsamında 101 kişinin bir haftada gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: Ajanslar