PKK'ya çok ağır darbe: 37 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son bir haftada 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. TSK'dan yapılan açıklamada ise Kuzey Irak'ta 13 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine 07 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ: SON 1 HAFTADA 24 TERÖRİST



İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Mayıs-14 Mayıs tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 821 operasyon yapıldı. Bu kapsamdı terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 123 terör (PKK/KCK 132, aşırı sol 2, DEAŞ 22, FETÖ/PDY 967), 3 bin 634 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 83 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 840 kişi gözaltına alındı.

24 terörist etkisiz hale getirildi

Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında son 1 hafta içinde biri ölü, 14 sağ, 9'u teslim olmak üzere 24 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 6 ilde (Hakkari-2, Bitlis-1, Şırnak-1, Tunceli-1, Mardin-1, Kahramanmaraş-1) 7 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 5’i ağır ve uzun namlulu (5 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 6 silah, 20 adet el bombası, 533 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 532 kilogram patlayıcı madde, 10 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

3 bin 634 kişiye uyuşturucudan gözaltı

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 656 operasyonda, 259 kilogram esrar, 206 kilogram eroin, 16 kilogram sentetik kannabinoid, 2 kilogram metamfetamin, 30 bin 845 adet ectasy hap, 351 bin 537 adet captagon, 46 bin 434 adet sentetik ecza, 12 bin 581 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 512 bin 244 paket kaçak sigara ve 70 bin 108 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 634 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 586 şüpheli gözaltına alındı. 69 kilogram esrar, 3.6 kilogram eroin, 9.5 kilogram sentetik kannabinoid, 1.3 kilogram metamfetamin, 35 bin 757 adet uyuşturucu hap, 8 bin 095 kök kenevir ve 36 tabanca/tüfek ele geçirildi.

Otobüs terminalleri/tren garı ve istasyonlarda dev uygulama

Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör, narkotik ve kaçakçılık olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için 10 Mayıs'ta ülke genelinde yer alan tren istasyonları ve otobüs terminallerinde 17 bin 318 personelin katılımıyla "Otobüs Terminalleri/Tren Gar ve İstasyonları Uygulaması" yapıldı. Uygulama sonucunda 119 bin 737 şahıs kontrol edildi, 301 aranan şahıs ile 36 aranan araç yakalandı.

Sosyal medya hesapları takipte

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren bin 327 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 588 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: ajanslar