Son Dakika!
19 Mart 2018 02:12 | Son Güncelleme: 19 Mart 2018 02:58

PKK/PYD'ye Dev Vurgun! Cephanelik ele geçirildi

Zeytin Dalı harekatı kapsamında Afrin'in 1 kilometre dışında terör örgütü PKK/PYD'ye ait cephanelik ele geçirildi. Cephanelikte, neredeyse bir kenti havaya uçurabilecek mühimmat bulundu.

PKK/PYD'ye Dev Vurgun! Cephanelik ele geçirildi

18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümünde Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'i tamamen kontrol altına aldı. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Afrin kent merkezi kontrol altına alınırken, Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberne göre; şehrin 1 kilometre dışında terör örgütü PKK/PYD'ye ait cephanelik ele geçirildi. 

cephanelik ele geçirildi

9 odadan oluşan cephanelikte ABD ve Doğu Bloku ülkelerden gelen silahlar ve patlayıcılar dikkat çekiyor. Nitekim bu silahlar ve patlayıcıların bir kenti havaya uçurabilecek kadar gücü bulunuyor.

cephanelik ele geçirildi

SAHA İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKARILDI

Güvenlik kaynakları, terör örgütünün kentin doğusunda oluşturduğu gizli cephaneliğe yüklü miktarda patlayıcı ve mühimmat taşımasının nedenlerini, “Kentin savunmasında ve harekâtın uzaması durumunda, Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırılarda kullanılması” olarak açıkladı. Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yeraltına inşa edilen ve 9 odadan oluşan cephanelik, kalın beton ve perde duvarlarla yapıldı. Cephanelik, çok dikkatli alan incelemeleri sonrasında fark edilerek ortaya çıkarıldı.

cephanelik ele geçirildi

Yine kaynaklardan gelen bilgilere göre ele geçirilen silah ve füzelerin, helikopter ve tanklara yönelik saldırılarda kullanılan silahlarla aynı seri numarası taşıdığı dikkat çekti.

cephanelik ele geçirildi

Etiketler: cephanelik ele geçirildiafrincephanelikafrinde cephanelik ele geçirildi


0Yorum Yap