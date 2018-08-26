PKK'nın sözde eş başkanı tutuklandı: Demirtaş'ın yanına gönderildi!
Fransa'nın Marsilya kentinde PKK adına yöneticilik yapan Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan terörist tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konuldu.
Fransa'nın Marsilya kentinde PKK adına yöneticilik yapan Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan terörist tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konuldu.
DEMİRTAŞ’IN YANINA GÖNDERİLDİ
Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen PKK’nın sözde Avrupalı eş başkanlarından Yılmaz A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu.
Öte yandan aynı cezaevinde HDP eş başkanlarından Selahattin Demirtaş da tutuklu olarak bulunuyor.
Kaynak: Ajanslar