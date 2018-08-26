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26 Ağustos 2018 08:13 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2018 08:16

PKK'nın sözde eş başkanı tutuklandı: Demirtaş'ın yanına gönderildi!

Fransa'nın Marsilya kentinde PKK adına yöneticilik yapan Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan terörist tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konuldu.

PKK'nın sözde eş başkanı tutuklandı: Demirtaş'ın yanına gönderildi!

Fransa'nın Marsilya kentinde PKK adına yöneticilik yapan Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan terörist tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konuldu.

DEMİRTAŞ’IN YANINA GÖNDERİLDİ

Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen PKK’nın sözde Avrupalı eş başkanlarından Yılmaz A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu.

Öte yandan aynı cezaevinde HDP eş başkanlarından Selahattin Demirtaş da tutuklu olarak bulunuyor.

 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: PKK


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