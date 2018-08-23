PKK'nın sözde Botan sorumlularına TSK'dan operasyon!
Şırnak'ta Kaval Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen iki teröristin terör örgütü PKK'nın sözde "Botan saha sorumluları" oldukları öğrenildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, önceki gün Bestler-Dereler Kaval Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen iki teröristin, PKK'nın sözde saha sorumluları oldukları tespit edildi.
SÖZDE BOTAN SORUMLUSU
Etkisiz hale getirilen teröristlerin sözde "Botan saha sorumlusu", "Brüsk Cizre" kod adlı Yusuf Sungur ile yardımcısı "Eşref Batü" kod adlı Serbest Gün olduğu belirlendi.
Teröristlerin, PKK'ya 10 yıl önce Şırnak'tan katıldıkları öğrenildi.
Kaynak: Ajanslar