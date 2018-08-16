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16 Ağustos 2018 11:56 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2018 12:00

PKK'nın Sincar operasyonunun sonrası görüntüleri çıktı

Dün terör örgütü PKK'nın Sincar sorumlusunun öldürüldüğü operasyon sonrası görüntüler ortaya çıktı.

PKK'nın Sincar operasyonunun sonrası görüntüleri çıktı

Dün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Başkanlığı (MİB) tarafından Sincar'a düzenlenen operasyonda kırmızı listedeki "KCK Sincar sorumlusu" Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürülmüştü.

TAM İSABET

Bugün operasyon sonrası görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraflarda PKK'lı liderin aracının tam isabetle vurulduğu görülüyor.

Teröristin içinde bulunduğu aracın lazer güdümlü bombayla vurulduğu değerlendiriliyor.






Kaynak: Ajanslar

Etiketler: SincarPKKGörüntüler


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