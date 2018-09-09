PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı

Şırnak’ta güvenlik güçleri, terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasının tekrardan harekete geçirilmeye çalışıldığını tespit etti.

Bunun üzerine kent merkezi ile Cizre ve Silopi ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ta gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması Sivil Savunma Birlikleri’nin (YPS) kent merkezi ile Cizre ve Silopi ilçelerinde yeniden harekete geçirilmeye çalışıldığı belirlendi. Bunun üzerine sabah saatlerinde Şırnak merkez ile Cizre ve Silopi ilçelerinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyondüzenlendi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün Şırnak merkezli Cizre ve Silopi ilçelerinde örgütün şehir yapılanması YPS’yi organize ederek, tekrardan harekete geçirmeye çalıştığının tespit edildiği belirtildi. Bugün saat 05.00’de tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, 23 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şahısların evlerinde yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonu, sim kart ve hafıza kartı gibi dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğine de işaret edilerek, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.