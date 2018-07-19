PKK'nın lojistik sorumlusu öldürüldü

TSK tarafından yapılan açıklamaya göre , 13 Temmuz'da Kuzey Irak'a yönelik hava harekatında PKK'nın lojistik sorumlusunun etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütü PKK'nın lojistik sorumlusunun da öldürüldüğü bildirildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 13 Temmuz'da gerçekleştirilen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Kuzey Irak'a düzenlenen bu hava harekatının ayrıntıları ortaya çıktı.

ARALARINDA ÖRGÜTÜN LOJİSTİK SORUMLUSU DA BULUNUYORDU

Harekatta, terör örgütünün lojistik sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak'ın da aralarında olduğu 3 teröristin; silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi sırasında etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Kaynak: Ajanslar