PKK'nın Kritik İsmi Kuzey Irak'ta Vuruldu!

PKK'nın kritik İsmi Kuzey Irak'ta vuruldu... Kırmızı bülten ile aranan örgüt önden gelenlerinden biriydi...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 12 gündür süren operasyonlarda şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 55'e ulaştığını açıkladı.

PKK'NIN KRİTİK İSMİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hakurk'ta hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Kırmızı listede aranan sözde Kanireş sorumlusu Agiri kod adlı Birdal Burhanlı olduğu belirlendi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

Hakurk Armuş kampı civarında İHA ile tespit edilen 5 teröristin Dağ Komandonun olağan dışı manevrasıyla dün 17.55’te imhası sonucu ele geçen silahlar...

Kaynak: Ajanslar