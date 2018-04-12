PKK'nın kırmızı listedeki bir adamı daha etkisiz halde!

Amanos Dağı'nda 1'i kırmızı listede olan 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan 'Toros' telsiz kodunu kullanan sözde Amanos Saha Genel Sorumlusu Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet 6 Nisan 2018 tarihinde Jandarma Özel Harekat timleri ile Güvenlik Korucularının yanı sıra hava destekli gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur" operasyonunda 5 terörist ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen grubun PKK/KCK'nın sözde Dörtyol grubu olduğu bildirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet M-16 tüfek, 4 adet Kalaşnikof tüfek, 4 adet el bombası, silahlara ait çok sayıda mühimmat, 6 adet sırt çantası ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilirken Wedat-Amed (K) Seyithan Sinet'in üzerinden çıkan listede, 2017 yılı içerisinde Suriye'den kuryeler vasıtası ile gönderilen yüklü miktardaki Amerikan dolarının sözde eyaletlere dağıtıma ilişkin bilgiler yer alıyor.

Hatay’ın Amanoslar bölgesinde yılbaşından beri gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı 18’e yükseldi.

Kaynak: Gündem