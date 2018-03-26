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PKK'nın Ders Kitaplarında Hristiyanlık Propagandası Yapılmış

PKK'nın Ders Kitaplarında Hristiyanlık Propagandası Yapılmış

TSK'nın komando birliklerinin ve ÖSO güçlerinin 'temizlik' operasyonları ağırlıklı olarak Afrin kent merkezinde sürerken, tüm iş yerlerinde ve evlerde de güvenlik amaçlı aramalar yapılıyor. Aramalarda, okullarda okutulan ders kitaplarında, öldürülen PKK ve YPG'li teröristlerin 'şehit' olarak gösterildiği ve çocuklara bunların birer kahraman gibi tanıtıldığı da görüldü.
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Gündem 26 Mart 2018 - 16:09

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