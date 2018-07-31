PKK'lı teröristlerden asker ailesine bombalı saldırı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı, asker eşinin kullandığı sivil aracın geçişi esnasında infilak ettirildi. Saldırıda asker eşi yaşamını yitirdi, 11 aylık bebeği ağır yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu sivil araçta bulunan asker eşi hayatını kaybetti, 11 aylık bebeği ağır yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Büyükçiftlik Beldesi Susat Deresi mevkiinde askeri personel eşinin kullandığı sivil aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Askeri personelin eşi olay yerinde yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği ise ağır yaralanmıştır. Yaralı bebeğin tedavisi sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastahanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

Kaynak: Ajanslar