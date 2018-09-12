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12 Eylül 2018 16:35 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2018 16:35

PKK'lı terörist gösterdi, TSK vurdu

Teslim olan teröristin ifadeleri doğrultusunda bir sığınak belirlendi. Irak'ın kuzeyindeki bir sığınak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hava harekatıyla imha edildi.

PKK'lı terörist gösterdi, TSK vurdu

Güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadeleri doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan bir sığınak belirlendi.

HAVA HAREKATIYLA İMHA EDİLDİ

Parasiya Dağı'ndaki büyük sığınak, 9 Eylül'deki hava harekatıyla imha edildi. Teröristlere önemli zayiat verilen sığınağın vurulma anı da anbean görüntülendi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: TSK


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