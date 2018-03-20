PKK'lı Kalkan: Afrin'e karşılık orayı alacağız
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticisi Duran Kalkan'dan Afrin'le ilgili komik bir açıklama geldi.
Afrin'de aldığı tarihi darbeyle ilgili açıklama yapan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticisi Duran Kalkan, Afrin’e karşılık Şemdinli’yi alacaklarını söyledi.
Kalkan, “Türkiye, Afrin’i aldığında Ankara da kaybedecek. Afrin’e karşılık Şemdinli’yi özgürleştireceğiz." dedi.
Kaynak: Ajanslar
Yasar Yilmaz. - Türkiye yeterince korkutamamış bu gevzekleri bunları kanı bozuk cahiller destekler .