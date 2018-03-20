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20 Mart 2018 14:26 | Son Güncelleme: 20 Mart 2018 14:29

PKK'lı Kalkan: Afrin'e karşılık orayı alacağız

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticisi Duran Kalkan'dan Afrin'le ilgili komik bir açıklama geldi.

PKK'lı Kalkan: Afrin'e karşılık orayı alacağız

Afrin'de aldığı tarihi darbeyle ilgili açıklama yapan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticisi Duran Kalkan, Afrin’e karşılık Şemdinli’yi alacaklarını söyledi.

Kalkan, “Türkiye, Afrin’i aldığında Ankara da kaybedecek. Afrin’e karşılık Şemdinli’yi özgürleştireceğiz." dedi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: pkkafrinşemdin


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  • Yasar Yilmaz. - Türkiye yeterince korkutamamış bu gevzekleri bunları kanı bozuk cahiller destekler .

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