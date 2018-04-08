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08 Nisan 2018 14:59 | Son Güncelleme: 08 Nisan 2018 15:13

PKK yandaşı Alman polisi Türk vatandaşa saldırdı

Stuttgart'ta yürüyüş yapıp çadır kuran terör örgütü yandaşlarını tek başına protesto eden bir Türk vatandaşı, 10'dan fazla Alman polisinin müdahalesine maruz kaldı.

PKK yandaşı Alman polisi Türk vatandaşa saldırdı

PKK yandaşlarının sözde "demokratik hakkı" olan yürüyüşlerini ve kurdukları standı, demokratik hakkını kullanarak protesto etmeye çalışan bir Türk vatandaşı, Alman polisinin orantısız müdahalesiyle karşılaştı. pkk koruyan alman polis ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Bir anda üzerine çullanarak yere yatırdıkları Türk vatandaşını dakikalarca yerde tutan Alman polisi, sadece "görevimizi yapıyoruz" demekle yetindi.


Kaynak: Ajanslar

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