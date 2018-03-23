PKK Sincar'dan Çekiliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında operasyon sinyali verdiği Irak'ın kuzeyindeki Sincar'dan bir son dakika haberi geldi.

Terör örgütü, Sincar'daki militanlarını çekeceğini duyurdu. Açıklamada bölgedeki güvenliğin sağlandığı gerekçesi öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü "Sincar'da ikinci bir Kandil’e müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Bir gece ansızın Sincar’a da gireriz" demişti.

Türkiye, ilkbaharda Irak merkezi hükümetiyle Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı sınır ötesi operasyona girişeceğini de geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu.

PKK SİNCAR'DA PEŞMERGE İLE ÇATIŞMIŞTI

Terör örgütü DEAŞ'in Ezidilerin yaşadığı bölgeden temizlenmesiyle Sincar'a yerleşen PKK'lılar, geçtiğimiz yıllarda zaman zaman Mesut Barzani'ye bağlı peşmergelerle çatışmalara girmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ DE DOĞRULADI

Terör örgütü KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, Ezidilerin güvenliğinin sağlandığını ve artık geri kalan güçlerin çekilebileceğini duyurdu.