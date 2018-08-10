Piyasada yaşanan spekülatif yükselişin ilk sinyalini Pence vermişti!

Türkiye'nin ABD ile yaşadığı gerilim döviz piyasasında da hissediliyor. Piyasada yaşanan spekülatif yükselişin ilk sinyali 1 buçuk ay önce ABD Başkan Yardımcısı Pence tarafından zaten verilmişti.

Türkiye'nin döviz piyasasında spekülatif çalkantılar yaşanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde 6 bandını deviren dolar, yeniden 5 seviyelerine geriledi. Bir anda bu kadar fazla oranda yaşanan yükseliş, dışardan gelen müdahaleleri de gündeme getirdi.

Müdahale denilince akla gelen ilk ülke de elbette ABD...

PENCE'NİN KÜSTAH TEHDİDİ



Papaz Brunson'un gözaltına alınmasından sonra, 26 Temmuz tarihinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence katıldığı bir organizasyonda Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a tehditler savurmuştu.

Din özgürlüğü üzerine yapılan üç günlük bir konferansın kapanışında konuşan Pence, Andrew Craig Brunson'ın hemen serbest bırakılmaması durumunda "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye ciddi ekonomik yaptırımlar uygulayacak" ifadelerini kullandı.Pence konuşmasında, "Brunson'u hemen bırakın yoksa sonuçlarına katlanırsınız" demişti.

Kaynak: Ajanslar