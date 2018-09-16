Piknik yapan ailelere Erdoğan sürprizi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde piknik yapan vatandaşlarla bir araya gelerek, yaklaşık 45 dakika sohbet etti.
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından saat 21.22'de yurda döndü. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden ayrılan Erdoğan'ın konvoyu Zeytinburnusahilinde durdu.
VATANDAŞLARIN YANINA GELDİ
Erdoğan, aracından inerek sahilde oturan vatandaşların yanına geldi.
Burada yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, vatandaşların çay ikramını da geri çevirmedi.
ÇOCUKLARA OYUNCAK HEDİYE ETTİ
Başkan Erdoğan, etrafını saran vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirirken, çocuklara da oyuncak hediye etti.
Öte yandan piknikçilerden birinin sigara paketini alan Erdoğan, vatandaştan sigarayı bırakmasını istedi.
Kaynak: Ajanslar