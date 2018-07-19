Pide ustası 6 gündür kayıptı: Cesedi bulundu

Kocaeli Gölcük'te en son cuma namazı çıkışında görülen pide ustası 26 yaşındaki pise ustası Ömer Ankara'dan bir daha haber alınamadı.

Gölcük'te en son cuma namazı çıkışında görülen pide ustası Ömer Ankara'dan bir daha haber alınamadı.

BAĞ EVİNDE İPE ASILI HALDE BULUNDU



Hüseyin T. bugün öğleden sonra, Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi Çifte Selvi mevkiinde bulunan bağ evine gittiğinde çardakta asılı bir kişiyi görünce jandarmaya haberverdi. Olay yerine gelen jandarma ekibi, ölen kişinin 6 gündür kayıp olan Ömer Ankara olduğunu belirledi.

KAYBOLDUĞU GÜN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR



Ömer Ankara'nın kaybolduğu gün öldüğü tahmin edilirken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset morga kaldırıldı. Ömer Ankara'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA