Erwin Koeman kimdir? Kaç yaşında ve nerede görev aldı?

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun yeni yardımcısı Erwin Koeman oldu. Bunun ardından Erwin Koeman kimdir ve nerede görev aldı sorusu merak edildi. İşte Erwin Koeman kaç yaşında sorusunun cevabı ve diğer tüm detaylar...

Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu'nun yardımcılığına Erwin Koeman getirildi. Ronald Koeman'ın kardeşi olan Erwin Koeman kimdir sorusu merak edildi. Yapılan açıklamada ''Hollandalı başarılı futbol adamı Erwin Koeman Futbol A Takımımızın yardımcı antrenörü olarak teknik direktörümüz Philip Cocu'nun ekibinde görev yapacak'' denildi. Peki Erwin Koeman kaç yaşında ve nerede görev aldı? Detaylar Ajanshaber.com'da.

ERWİN KOEMAN KİMDİR?

Teknik Direktörümüz Phillip Cocu'nun Erwin Koeman'ın ekibine katılmasıyla ilgili olarak,"Çok mutluyum. Erwin tecrübesi ile takımımıza ve oyuncularımızın kişisel gelişimine büyük katkıda bulunacak" dediği Erwin Koeman kimdir sorusu merak edildi.

Ronald Koeman, 21 Mart 1963 tarihinde Hollanda'nın Zaandam şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşta futbol tutkusu başlayan Ronald Koeman önceleri orta sahada görev alıyordu.

Futbola Groningen'de adım atan Koeman, 1983'te Ajax'a transfer oldu. 1983-1986 yılları arasında Ajax ile 94 maça çıkan Koeman 23 kez fileleri sarstı.

Yetenekleriyle dikkat çeken Koeman, 1996'da PSV'ye transfer oldu. 1989 yılına kadar PSV forması giyen Koeman çıktığı 98 maçta 51 gol attı. Attığı şık frikik golleriyle dikkat çeken Koeman, Hollanda futbolunun efsanesi Johan Cruyff'un isteğiyle 1989-1990 sezonunda Barcelona'ya transfer edildi.

Şık gollerine Barcelona'da da devam eden Koeman, altı yılda 192 maça çıktı. Yetenekli futbolcu söz konusu maçlarda 67 gol kaydetti ve Barcelona'nın tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

1995 yılında ülkesinin takımlarından Feyenoord'a transfer olan Koeman, 1997'de emekli oldu.

Kariyeri boyunca 78 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen Koeman 14 kez fileleri havalandırdı.

Frikik ustası 1982-83 ve 1984-85 sezonlarında Ajax formasıyla şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Koeman 1986-1987, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında PSV Eindhoven formasıyla lig şampiyonluğu başarısı yaşadı.

Koeman, Barcelona ile 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94 sezonlarında La Liga şampiyonluğu başarısı elde etti.

1989-1990 sezonunda ise Koeman'lı Barcelona İspanya Kral Kupası'nı müzesine götürdü.

Koeman ayrıca Katalan ekibiyle 1991, 1992, 1994 yıllarında İspanya Süper Kupa'sını kazandı.

KARİYERİ

Futbolun ardından Koeman teknik direktörlük kariyerine adım attı. 1997-98 sezonunda Koeman, Hollanda Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

1998-2000 yıllarında Barcelona'da yardımcı antrenörlük yapan Koeman, 2000'de Vitesse ile sözleşme imzaladı.

2000-2001'de Vitesse'yi çalıştıran Koeman ardından Ajax Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord ve Southampton'u çalıştırdı. Koeman son olarak Premier Lig ekibi Everton'u çalıştırdı. Koeman'ın ismi kısa bir süre önce Galatasaray ile de anılmıştı.

Koeman teknik adamlık kariyerinde ise Valencia ile 2007-08 sezonunda Kral Kupası'nı kazandı.

Kaynak: AjansHaber