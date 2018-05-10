PFDK Arda Turan'a 16 maç ceza verdi

Sivasspor maçında yardımcı hakeme ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya yumruğunu gösteren Arda Turan'ın cezası belli oldu. PFDK'ya sevk edilen Arda Turan'a 16 maç ceza verildi.

Sivasspor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ı iten kırmızı kart görünce de maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya yumruğunu gösteren Arda Turan'ın cezası belli oldu. Sportmenliğe aykırı hareket ve hakaretten PFDK'ya sevk edilen Arda Turan'a 16 maç ceza verildi.

NELER YAŞANMIŞTI?



Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Başakşehir-Sivasspor maçına Arda Turan damgasını vurmuştu. Karşılaşmanın son bölümlerinde kendisine yapılan bir müdahale sonrasında faul bayrağını kaldırmayan yardımcı hakemin üzerine yürüyüp hakemi iten Arda kırmızı kart görmüştü. Gördüğü kırmızı kart sonrasında da orta hakemin üzerine yürüyerek yumruk hareketi yapan Arda Turan'ı takım arkadaşları zorlukla sakinleştirerek soyunma odasına götürmüştü. Arda Turan, bu hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilmişti.

TARİHİ CEZALAR ARASINDA GİRDİ

Arda Turan’ın aldığı ceza, Türkiye futbol tarihinde verilen en yüksek cezalardan biri oldu. Daha önce de Beşiktaş’tan Pascal Nouma, Manisaspor’dan Bülent Ataman ve Fenerbahçe’den Raul Meirelles de ciddi cezalar almışlardı.

Pascal Nouma, 2002-2003 sezonunda oynanan Fenerbahçe maçından sonra 7 ay futboldan men edilmişti. Nouma, derbide attığı golün ardından yaptığı sevinç nedeniyle Türkiye futbol tarihinin en ağır cezasına çarptırılmıştı. Manisaspor forması giyen Bülent Ataman, 2006-2007 sezonunda Sakaryaspor ile oynanan maçta hakem Cüneyt Çakır’ın üzerine yürümüştü. Sinirlerine hakim olamayan Bülent Ataman, Cüneyt Çakır’ın FIFA kokartını sökmüştü. PFDK, bu hareketinin ardından Bülent Ataman’a 20 maç futboldan men cezası vermişti. Daha sonra Tahkim Kurulu, cezayı 9 maça indirmişti.

Galatasaray’da oynayan Engin Baytar ve Fenerbahçe forması giyen Raul Meireles de aldıkları cezalarla Türkiye futbol tarihine geçen isimler olmuşlardı. Engin Baytar, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçında hakem Cüneyt Çakır ile tartışmıştı. Oldukça sert bir itirazda bulunan Engin Baytar, Cüneyt Çakır’ın yakasına yapışmıştı. PFDK, Cüneyt Çakır’a yaptığı bu hareket sonrası, Engin Baytar’a 11 maç ceza vermişti.

Raul Meireles ise Galatasaray ile 2013 yılında oynanan derbi maçta hakem Halis Özkahya’ya bir pozisyonun ardından sert bir itirazda bulunmuştu. Hakem Halis Özkahya’ya tüküren Meireles, PFDK tarafından 11 maç futboldan men cezası almıştı.

Kurulun aldığı kararlar şu şekilde:

“1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu JOSE MARCIO DA COSTA’nın, 04.05.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ – DEMİRGRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu ARDA TURAN’ın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 10 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 16 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 04.05.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ – DEMİRGRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 05.05.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu TOMAS HUBOCAN’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu OKAY YOKUŞLU’nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu MİLAN LUKAC’ın, 06.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 06.05.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN 107,108,109, KUZEY ÜST 407,408,409, DOĞU ALT 115,116, DOĞU ÜST 415,416, GÜNEY ALT 119,121,122, GÜNEY ÜST 422,423,424, BATI ALT 125, BATI ÜST 402 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 06.05.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. – BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi FATİH YILDIZ’ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BURSASPOR Kulübünün, 06.05.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. – BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü idarecisi ÖMER HASAN PARLAKAY’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu CHRISTIAN CHAGAS TAROUCO’nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu KUBİLAY KANATSIZKUŞ’un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.300.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA ER’in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi ALTUĞ GÜNAYDIN’ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

…Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ”

Kaynak: Ajanslar