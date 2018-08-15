Petrol ve enerji devinden Türk lirasına büyük destek

Türkiye dışında 20 ülkede; doğalgaz, petrol, yenilenebilir enerji, turizm ile birlikte farklı sektörlerde faaliyet gösteren Yükselir Group , devlete destek olmak amacıyla ilk aşamada 2 milyar dolarlık yatırımlarını Türkiye’ye kaydırma kararı aldı.

Türkiye dışında 20 ülkede; doğalgaz, petrol, yenilenebilir enerji, turizm ile birlikte farklı dokuz sektörde faaliyet gösteren Yükselir GroupTürkiye ekonomisine yapılan saldırılardan sonra devlete ve millete destek olmak amacıyla ilk aşamada 2 milyar dolarlık yatırımlarını Türkiye’ye kaydırma kararı aldığını açıkladı.

''YATIRIMLARIMIZIN ÇOĞUNU TÜRKİYE'YE KAYDIRMA KARARI ALDIK''

Konu ile ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, Türkiye ekonomisinin hassas bir sınav verdiğini belirterek, "Enerji sektörünün babayiğiti olacağız. Yurtdışı yoğunluklu planlanan yatırımlarımızın çoğunu Türkiye’ye kaydırma kararı aldık. Türkiye ekonomisine güvenimiz sonsuz. Kurlar üzerinden devletimize ve milletimize yapılan bu saldırıya karşı elimizi taşın altına koyacağız. Türkiye’de üretim yapıp tüm dünyaya satacağız. Yurtdışında bulunan ciddi döviz rezervlerimizin de hepsini Türk Lirasına çevirme kararı aldık" şeklinde konuştu.

''BİZ KARARIMIZI VERDİK''



Yüksel, "Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Çıktığımız uzun yolda, milli ekonomi modelimizi hedef alan tüm saldırılara karşı, sonucu ne olursa olsun devlet başkanımızın ve ekonomi yönetimimizin sonuna kadar arkasındayız. Halkımız, alt edilemeyeceğini tüm dünyaya gösterecek. Bu hususta devletimize ve halkımıza güvenimiz tam. Bu konuda üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz. İlk aşamada 2 milyar dolarlık projemizi Türkiye’ye kaydırma kararı aldık. Sonraki süreçlerde de Türkiye’de üretip dünyaya satmayı ana hedefimiz olarak belirledik. Dün nasıl ecdadımız vatanı için canını hiçe saydıysa, bugün de biz bu ekonomik saldırıda her şeyimizi feda etmeye hazırız. Umuyorum ki bu ekonomik hamleler, milli paramıza ve yerli üretimlerimize dönmek için büyük bir fırsat olur. Bu konuda biz kararımızı verdik. Diğer işadamlarımızın da gerekeni yapacaklarına güvenimiz tam." değerlendirmesinde bulundu.

''TÜRK LİRASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ''

Türkiye’nin gücüne ve büyümesine inandıklarını belirten Yüksel, "Milletimizin istiklaline ve istikbaline kast edenlere, bu vatanın birliğine, dirliğine ve ekonomik bağımsızlığına darbe vurmaya çalışanlara karşı milli ve yerli hassasiyetlerimizle üretmeye, daha çok çalışmaya ve milli para birimimiz Türk lirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bunu göstermek amacıyla 2 milyar dolarlık rezervimizi Türk Lirasına dönüştürüp yatırımı Türkiye’ye yapmak için ilk radikal kararımızı aldık. " diye konuştu.

''MEVDUATLARIMIZI TÜRK LİRASINA ÇEVİRİYORUZ''

Yüksel, şirketin yurtdışındaki hâlihazırda olan tüm mevduatlarını yabancı para birimlerinden TL’ye dönüştürüleceğini, işgücü ve üretimlerini artıracak çalışmaların Türkiye’de yapılmasını, kur üzerindeki baskıyı kırarak ihracata yönelecek politikalar üretilmesini, özellikle cari açığı besleyen ithalat kalemlerini tespit ile bu kalemleri üreterek rekabeti artırmayı ana hedeflediklerini belirtti.

Aynı zamanda Yüksel, "Kuvvetli mali yapımızın, dinamik ve yenilikçi Ar-Ge ekibimizin, yetişmiş ve iyi eğitimli personelimizin verdiği güçle uluslararası çapta düşündüğümüz yatırımları Türkiye’ye kaydırmaya devam edeceğiz. Özellikle döviz kurlarındaki saldırılara inat devletimize ve milletimize desteğimiz tam olacak. Türkiye’deki yatırım ve satın alma planlarımızı farklı senaryoları da düşünerek planladık. Kurdaki gerçek dışı artışa rağmen Türkiye ekonomisinden kesinlikle endişemiz yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar