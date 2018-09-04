Pes dedirttiler: Balık taze gözüksün diye sahte göz taktılar

Türkiye'de balık sezonu 1 Eylül'de başladı. Balık almak için tezgahalara gidenlerin aklındaki en önemli sorulardan biri de balık taze mi?

Türkiye'de balık sezonu 1 Eylül'de başladı. Balık almak için tezgahalara gidenlerin aklındaki en önemli sorulardan biri de balık taze mi?

SAHTEKARLARA DİKKAT



Kuveyt'te bir balıkçı sattığı bayat balığı taze göstermek için sahte göz taktı. Ancak bu durum ortaya çıkınca Kuveyt Ticaret Bakanlığı balıkçıyı kapattı.

TAZE BALIK NASIL ANLAŞILIR?



Balığın taze olup olmadığını anlamak için yapılacak öncelikli şeylerden biri gözlerine bakmaktır. Parlak ve lekesiz gözler tazeliğin işaretidir. Tazeliğini kaybetmiş balığın gözleri ise donuk ve içeri çökük olur.

Taze balığın görüntüsü canlı derisi gergindir. Bunu kontrol etmek için parmağınızla küçük bir test yapabilirsiniz; parmağınızla balığın gövdesine bastırın, eğer hemen düzeliyorsa taze demektir. Tazeliğini yitirmiş balıkta ise parmağınızın izi kalacaktır.

Balığın tazeliğini anlamak için küçük bir test daha yapabilirsiniz. Balığı elinize alın, başından tutarak dik bir pozisyona getirin. Eğer kuyruk kısmı sert ve dik duruyorsa tazedir. Kuyruk kısmı aşağı doğru düşüyorsa tazeliğini yitirmiştir.

Pullu balıklarda ise tazeliğin anlaşılması için yine elinizle küçük bir test yapabilirsiniz; elinizi balığın üzerine baştan aşağı sürdüğünüzde eğer pul taneleri parmaklarınıza yapışmıyorsa taze demektir; ama pul taneleri soyuluyorsa balığın bayat olma ihtimali yüksektir.

Balığın solungaçları da önemli bir göstergedir; canlı ve kırmızı görünen solungaçlar balığın taze olduğu anlamına gelir. Ancak bu konuda biraz dikkatli olmak gerekiyor; çünkü bazı balıkçılar solungaçları kırmızı renge boyayabiliyorlar. Bu da balığın durumu hakkında yanıltıcı olabiliyor.

Taze bir balığın solungaç kapağı daha zor açılır; bayat balığınki ise kolayca açılabilir.

Taze balık daha çok deniz kokarken bayat balığın kokusu daha ağır ve keskindir.

Taze balık satın almada en önemli detaylardan biri de düzenli alışveriş yapacağınız bir balıkçı edinmektir. Tanıdık bir balıkçı sizi taze balıklardan haberdar eder, neyi seçmeniz konusunda fikir verir.

Kaynak: Ajanslar