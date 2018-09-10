Peru'daki göçmenler Venezüella’ya geri dönüyor

Venezüella'lı göçmenler, Brezilya’nın Roraima eyaletinin başkenti Boa Vista’da meydana gelen şiddet olaylarının ardından Venezüella’ya geri dönmeye başladı.

Brezilya'nın Roraima eyaletinin başkenti Boa Vista kentinde, Venezuelalı bir göçmen, silahlı soygun gerçekleştirdiği sırada yerli halktan bir genci öldürmekle suçlanmış ve ardından linç edilmişti. Yaşanan bu olay sonrasından hayatlarından endişe eden Venezuelalı birçok göçmen kenti ve sınırı terk ediyor.

BBC'de yer alan habere göre, kentte temiz su kaynağına ve sağlık hizmetine erişimi olmayan birçok göçmen, ahşaptan ve plastiklerden yaptıkları derme çatma sığınaklarda yaşamakta.

Silahlı soygun sonrasında linç edilerek öldürülen Venezuelalı genç ile birlikte kentte gerginliğin giderek arttığı aktarıldı. Oldukça olumsuz şartlarda yaşam mücadelesi veren Venezüellalı göçmenlerin yaşanan linç olayı sonrası hayatlarından endişe ederek Brezilya'yı terk etmeye başladığı belirtildi.



VENEZÜELLA HÜKÜMETİ GERİ DÖNÜŞ İÇİN OTOBÜS SEFERLERİ DÜZENLİYOR

Kenti terk ederek sınır bölgesine doğru ilerleyen göçmenlerin geri dönüşü için Venezüella tarafından Brezilya sınırına otobüs seferleri düzenlendiği açıklandı.

YAKLAŞIK OLARAK 90 GÖÇMEN PERU'YU TERK EDEREK VENEZUELA'YA GERİ DÖNDÜ

Öte yandan, 430 bin kişi ile en fazla Venezüellalı göçmene ev sahipliği yapan Peru'dan ise yaklaşık olarak 90 kişi Venezüella'ya geri dönmeye karar vermiş ve ardından hükümet düzenlediği uçak seferi ile göçmenlerin Venezüella'ya dönüşü gerçekleştirmişti.



Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, son 3 yılda ülkedeki ekonomik kriz, kıtlık ve siyasi çatışmalardan kaçan 2,3 milyon Venezüellalı komşu ülkelere göç etti.

Kaynak: Ajanslar