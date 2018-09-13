Perinçek'in gazetesi MİT operasyonundan rahatsız!
Terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlar düzenleyen MİT, Suriye'de Esad'ın kalesi olarak bilinen Lazkiye'de büyük bir titizlikle nokta operasyonu gerçekleştirdi.
Terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlar düzenleyen MİT, Suriye'de Esad'ın kalesi olarak bilinen Lazkiye'de büyük bir titizlikle nokta operasyonu gerçekleştirdi.
MİT ALDI GETİRDİ
Reyhanlı'da 53 masum insanın katledildiği saldırıyı planladığı belirlenen Yusuf Nazik'i paketleyerek Türkiye'ye getiren MİT, dünyadaki istihbarat örgütlerini kıskandırdı.
Reyhanlı'da derin acılara yol açan terörist Yusuf Nazik, sorgusunda saldırı talimatını Suriye istihbaratından aldığını itiraf etti.
Terörist Nazik, ifadesinin devamında Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu belirterek Suriye'den hesap sorulacağını söyledi.
OPERASYONUN RAHATSIZ ETTİĞİ TEK GAZETE
Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in verdiği ifadeler, Doğu Perinçek'in olduğu bilinen Aydınlık Gazetesi'nde de geniş yer buldu.
"KONUŞMUYOR, KONUŞTURULUYOR"
Haberi okuyucularına "Bu tertip tutmaz" manşetiyle duyuran gazete, Yusuf Nazik hakkında "Konuşmuyor, konuşturuluyor" yorumunda bulundu.
Haberin detaylarında, Yusuf Nazik'in ifadeleri "İşte okutturulan düşmanlık metni" başlığıyla duyuruldu.
Kaynak: Ajanslar