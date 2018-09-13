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13 Eylül 2018 09:56 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2018 09:59

Perinçek'in gazetesi MİT operasyonundan rahatsız!

Terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlar düzenleyen MİT, Suriye'de Esad'ın kalesi olarak bilinen Lazkiye'de büyük bir titizlikle nokta operasyonu gerçekleştirdi.

Perinçek'in gazetesi MİT operasyonundan rahatsız!

Terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlar düzenleyen MİT, Suriye'de Esad'ın kalesi olarak bilinen Lazkiye'de büyük bir titizlikle nokta operasyonu gerçekleştirdi.

MİT ALDI GETİRDİ

Reyhanlı'da 53 masum insanın katledildiği saldırıyı planladığı belirlenen Yusuf Nazik'i paketleyerek Türkiye'ye getiren MİT, dünyadaki istihbarat örgütlerini kıskandırdı.

Reyhanlı'da derin acılara yol açan terörist Yusuf Nazik, sorgusunda saldırı talimatını Suriye istihbaratından aldığını itiraf etti.

Terörist Nazik, ifadesinin devamında Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu belirterek Suriye'den hesap sorulacağını söyledi.

OPERASYONUN RAHATSIZ ETTİĞİ TEK GAZETE

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in verdiği ifadeler, Doğu Perinçek'in olduğu bilinen Aydınlık Gazetesi'nde de geniş yer buldu.

"KONUŞMUYOR, KONUŞTURULUYOR"

Haberi okuyucularına "Bu tertip tutmaz" manşetiyle duyuran gazete, Yusuf Nazik hakkında "Konuşmuyor, konuşturuluyor" yorumunda bulundu.

Haberin detaylarında, Yusuf Nazik'in ifadeleri "İşte okutturulan düşmanlık metni" başlığıyla duyuruldu.

Doğu Perinçek'in gazetesi MİT operasyonundan rahatsız


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Perinçek


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