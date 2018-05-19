Pepe 37 milyon liralık teklifi reddetti

Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Pepe, Çin'den gelen 37 milyon liralık teklifi reddetti.

Siyah-Beyazlılar’ın geçen sezon İspanya La Liga ekibi Real Madrid’ten kadrosuna kattığı Pepe, Beşiktaş’ta bu dönem ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekmişti.

Portekizli oyuncuya sezonun son maçı öncesinde Çin Ligi ekiplerinden teklif üstüne teklif geldiği ortaya çıktı. 35 yaşındaki savunmacı için menajerler aracılığıyla iletilen son teklifin 9 milyon Euro olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM

Tecrübeli stoper için de yıllık 7 milyon euroluk (37 milyon TL) öneri geldiği bildirildi. Konuyu yıldız isme ileten yönetimin, “Beşiktaş’ta mutluyum. Kariyerime noktayı burada koymak istiyorum” cevabını aldığı kaydedildi.

Kara Kartal’dan senelik 5 milyon Euro kazanan deneyimli oyuncu, sosyal medyadan kendisine iletilen, ‘Çin’e transfer olacak mısın?’ sorusuna, ‘Hayır. Beşiktaş’ta kalacağım’ cevabını vermişti. Pepe, Beşiktaş formasıyla bu sezon 35 maça çıkıp 2 gol atmıştı.

Kaynak: Ajanslar