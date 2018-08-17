Vatikan Pensilvanya eyaletinde çocuk istismarını utanç verici buldu

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 300'den fazla din adamının en az 1000 çocuğu taciz ettiği gündeme bomba gibi düşmüştü. Vatikan da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Pensilvanya'da Yüksek Mahkeme'nin geçen Salı günü yayımladığı Büyük Jüri raporunda, son 70 yılda Katolik Kilisesi'ne bağlı din adamlarının tacizine uğrayan çocuk sayısının 1000'in üzerinde olduğu ve kilisenin bu taciz vakalarının üzerini sistematik bir şekilde örttüğü belirtiliyordu.

"KUTSAL MAKAM ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARI KINAR"



Raporda, bunların yalnızca tespit edilebilen vakalar olduğu, tacize uğrayan çocukların gerçek sayısının binlerce olabileceği de vurgulanıyordu. Tacizci din adamlarının ve onların suçlarını örten kişilerin bazılarınınsa kilise yönetiminde üst düzey görevlere getirildiği bilgisi yer alıyordu.

Rapor sonrası Vatikan'dan yaklaşık 2 gün boyunca herhangi bir yorum gelmemesi eleştirilere neden olurken bu sessizlik Perşembe akşamı yapılan açıklamayla bozuldu. Vatikan'ın açıklamasında, rapordaki bulguların "utanç ve acı" yarattığı belirtildi ve "Kutsal Makam (Vatikan) Pensilvanya'daki Büyük Jüri'nin ara raporunu büyük bir ciddiyetle değerlendirmektedir. Kutsal Makam, çocuklara yönelik cinsel istismarı kati biçimde kınar." denildi.

"PAPA KURBANLARIN TARAFINDA"



Vatikan Basın Sözcüsü Greg Burke imzasını taşıyan açıklamada, rapordaki suçlamaların hem ahlaki hem de cezai kınama gerektirdiği belirtildi. "Kilise, geçmişten zor dersler çıkarmalı." denilen açıklamada, hem tacizcilerin hem de bu tacizlere göz yumanların hesap vermesi gerektiği vurgulandı.



Öte yandan Vatikan, Büyük Jüri'nin "2002 yılı sonrasına ait neredeyse hiçbir vaka bulamadığına" da dikkat çekti ve bunun da Katolik Kilisesi'nin ABD'de yaptığı reformlar sayesinde taciz vakalarının azaldığını gösterdiğini belirtti. "Çocukların ve savunmasız durumdaki yetişkinlerin korunması için" bu reformların devam ettirilmesi mesajı verildi.

Açıklamada, "Kurbanlar bilsin ki Papa onların tarafındadır. Acı çekenler Papa için önceliklidir. Kilise, masumların hayatını mahveden bu trajik dehşetin kökünü kurutmak için onları dinlemeyi istemektedir." denildi.

KARDİNALLİKTEN İSTİFA ETMİŞTİ



Pensilyanva'daki raporun yayımlanmasının ardından ABD'deki Katolik piskoposlar, bu suçlamalarla ilgili Vatikan'ın da kendi soruşturmasını yapması çağrısında bulunmuştu. ABD'de daha önce de, eski Washington Başpiskoposu Thodore McCarrick çocuk tacizi iddiaları nedeniyle geçen ay kardinallikten istifa etmişti.

McCarrick'in yerine 2006'da Washington Başpiskoposluğu'na getirilen Kardinal Donald Wuerl de Pensilvanya'da yayımlanan raporda bazı taciz vakalarının gizlenmesinde rolü olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. Papa Francesco, pedofiliyi "canavarlık" ve "korkunç bir günah" diye tanımlamış ve tacizci din adamları ve onları koruyanlarla mücadele sözü vermişti. Papa son olarak Şili'deki taciz kurbanlarıyla görüşmesinde olmak üzere birçok kez kilisedeki taciz vakaları için özür dilemişti.

Kaynak: Ajanslar