Pendik'teki rehine krizinin zanlısı hakkında yeni gelişme

Pendik'te bir lisede eski nişanlısı Hümeyra K.'yı bıçak zoruyla rehin alan Umut D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Umut D. hakkında, "Cebir veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz bulundurma ve kullanmak" suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Pendik'te 10 Eylül tarihinde bir okulda eski nişanlısı Hümeyra K.'yı (19) rehin aldığı gerekçesi ile tutuklanan Umut D. (22) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Umut D.'nin, "Cinsel amaçla cebir veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz bulundurma ve kullanmak" suçlarından 6 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

OKULDA REHİN ALDI

Umut D.'nin eski nişanlısı olan mağdur Hümeyra K.'nın internet üzerinden başka erkeklerle mesajlaşmasını gerekçe göstererek çalıştığı okula gittiği, okulun tuvaletinden onunla tartıştığı, cebinden çıkardığı bıçağı göstererek darp ettiği, çıkan sesler üzerine müdür yardımcısının onların yanına gittiği anlatıldı. Umut D.'nin bu sırada mağdurun boynunu çanta askısına dolayarak sıktığı ve "Ya benimle birlikte olacaksın ya da seni gebertirim" diyerek onu alıkoyduğu kaydedilen iddianamede, emniyet görevlilerinin olaya müdahil olması ile şüphelinin yakalandığı anlatıldı.

DAVA CİNSEL AMAÇLI KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇUNDAN AÇILDI

Şüphelinin eylemi nedeni ile mağdurun hafif tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtilen iddianamede, mağdurun şüpheliden şikayetçi olmadığı ifade edildi. Sanığın, "Cinsel amaçla cebir veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz bulundurma ve kullanmak" suçlarından 6 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Kaynak: Ajanslar