Pendik'te parktaki çocuklara ateş açan zanlı tutuklandı
İstanbul Pendik'te parkta oynayan çocuklara ateş açan zanlı tutuklandı. İddiaya göre sitenin yakınındaki apartman dairesinde Barış B. bağırarak parkta oynayan çocuklara ateş açtı.
İstanbul Pendik'te parkta oynayan çocuklara ateş açan zanlı tutuklandı. Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir sitenin parkında meydana geldi. İddiaya göre sitenin yakınındaki apartman dairesinde Barış B. bağırarak parkta oynayan çocuklara ateş açtı.
7 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI
Saldırıda 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak yaralandı. Küçük Hiranur yaralanarak hastaneye kaldırılırken polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınan Barış B., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, saldırganı tutuklayarak cezaevine gönderdi.
Güncel27 Ağustos 2018 16:05Pendik'te parkta oynayan çocuklara 'uyarı' kurşunu!Pendik'te bir maganda parkta oyun oynayan çocukların üzerine ateş etti. Kurşun yağmuruna tutulan çocuklardan biri olan 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak ağır yaralandı.