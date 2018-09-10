Pendik'te okulda rehine krizi!

Pendik'te bulunan bir liseye gelen şahıs, iddiaya göre okul çalışanı olan nişanlısını rehin aldı.

İstanbul’in Pendik ilçesinde Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne saat 13.30 sıralarında silah gelen Umut K. isimli bir uzman erbaş, okulda stajyer olarak çalışan Hümayra (22) isimli nişanlısını rehin aldı.

TUVALETE KİLİTLEDİ

22 yaşındaki Umut K., nişanlısıyla birlikte kendisini üçüncü kattaki tuvalete kilitledi.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, okulda bulunanları dışarıya çıkardı.

POLİSLER BİNAYA GİRDİ

Rehin alan zanlıyı ikna etmek için müzakereci ve özel hareket polisleri de binaya girdi.



Müzakereci ve özel harekat polisleri, rehine durumunun sonlandırılması için çalışma yapıyor.

Bu arada, sağlık ekipleri de lise önünde hazır bekletiliyor.

İstanbul Valiliği, müzakerelere başlandığını, ayrıca yeterli sayıda polis gücü sevk edilerek gerekli güvenlik tedbirleri alındığını duyurdu.



Öte yandan, birliğinden kaçtığı ifade edilen zanlının, kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısına kızdığı için okulu silahla bastığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar