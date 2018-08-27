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27 Ağustos 2018 20:38 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2018 20:48

Pendik'te 'maganda kurşunu' bir çocuğu yaraladı: Şahıs serbest bırakıldı!

Pendik'te parkta oyun oynayan çocukları hedef alarak vuran bir kişi, 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı sırtından vurdu. Tedavi edilen küçük kız sırtındaki kurşunla yaşamaya devam edecek.

Pendik'te 'maganda kurşunu' bir çocuğu yaraladı: Şahıs serbest bırakıldı!

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir sitenin parkında meydana geldi. Yaklaşık 7 çocuk öğle saatlerinde sitenin parkında oyun oynamaya çıktı.

7 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU SIRTINDAN VURULDU

Çocuklar oyun oynadığı sırada sitenin yakınındaki apartman dairesinde oturan bir şahıs camdan çocuklara bağırarak ateş etti. Açılan ateş sorası 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak yaralandı.

ZANLI SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri minik kızı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de ateş eden şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ateş açan şahsın ise serbestbırakıldığı belirtildi.


Kaynak: Ajanslar

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