Pendik'te denizde ceset bulundu

Pendik'te denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Pendik Sahili'nde, deniz yüzeyinde ceset olduğunu gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik şeridi oluşturarak, durumu deniz polisine bildirdi.

Deniz polisi dalgıçları, cesedi karaya çıkardı. Ekipler, kuvvetli lodos nedeniyle oluşan dalgalar sebebiyle çalışırken güçlük çekti.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Ceset, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Ajanslar