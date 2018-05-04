Payitaht Abdülhamid Son Bölüm - 50. bölüm fragmanında mücadele başlıyor!

Payitaht Abdülhamid son bölüm ile izleyicileri ekran başına kitlemeyi başardı. Payitaht Abdülhamid 50. bölüm fragmanı ile yeni bir dönem başlıyor. Detaylar Ajanshaber.com'da.

Payitaht Abdülhamid son bölüm ile izleyicileri ekran başına kitlemeyi başardı. Yeni bölümü izleyen izleyiciler ekran başında heyecan dolu bir bölümle karşılaştı. Abdülhamid keskin zekasıyla tiyatroda gerçekleşecek suikastin önüne geçerek büyük bir olayın vukuu bulmasına engel oldu. Abdülhamid'in hamleleri sayesinde bir dünya savaşı çıkmasının önüne son anda geçildi. İzleyiciler şimdi Payitaht Abdülhamid 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını bekliyor. Son bölümde yaşanan aksiyon yeni bölüm fragmanını için duyulan merakı daha da arttırıyor. Abdülhamid dünyadaki Müslümanlara daha iyi şartlar altında yaşam sunmaya çalışırken Parvus yine durmayı tercih etmedi. TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid ile ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 50. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid son bölümüyle aksiyonda zirve yaptı. Dizinin izleyicileri Payitaht Abdülhamid 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sizinle paylaşacağız.





ABDÜLHAMİD'İN KESKİN ZEKASI DÜNYA SAVAŞINI ENGELLEDİ

Abdülhamid keskin zekâsı sayesinde bir kez daha tiyatroda gerçekleşecek olan suikastın önüne geçip dünya harbinin çıkmasına engel olur. Aynı gece Fehim Paşa tiyatroda Parvus’u görmüş ancak emin olamamıştır. Parvus ise ayağına dolanan Fehim Paşa için bu defa güzel bir tuzak hazırlığı içindedir.

TÜM MÜSLÜMANLAR İÇİN ABDÜLHAMİD'İN PLANI

Abdülhamid tüm dünyadaki Müslümanlara daha iyi bir hayat sunmak için çalışmalar yaparken Parvus da boş durmaz. Bu defa, Abdülhamid ve Hanedanlığı yok edecek ölümcül bir plana girişir. Bu plan için İstanbul’daki masonları bir araya toplayacaktır.

PARVUS ABDÜLHAMİD'İN PAŞALARININ PEŞİNDE

Abdülhamid’in yakın çevresindeki iki Paşa da bu masonların arasındadır.Parvus, onların yanına Mahmud Paşa’yı da katmakta kararlıdır. Mahmud Paşa bir kere daha Abdülhamid’e ihanet edecek midir?

NAİME KEMALETTİN TÜM GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ

Kemalettin ve Hatice’nin geçmişte yaşadıklarını öğrenen Naime deliye döner. Bidar ve Seniha’nın da durumdan haber olduğunu duyunca daha da yıkılır. Seniha ve Bidar’ın arası bu mesele yüzünde bir kere daha gerilirken Naime, Hatice ve Kemalettin’i kendisiyle birlikte ölüme götürecek büyük bir oyun hazırlar.

ABDÜLHAMİD'İ BEKLEYEN TEHLİKE NE?

Abdülkadir’in arkasından Sarayın altındaki dehlize inip kaybolan Mislimelek’i ise büyük bir tehlike beklemektedir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD ÖDÜLE DUYMUYOR

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid ödüle doymuyor. Tarihe ışık tutan, heyecan ve aksiyon dolu dizi, başrol oyuncusu Bülent İnal'a Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ödülünü getirdi.

NURSEL TEKİN ÖDÜLÜ

TRT sadece dizileriyle değil belgeselleri, programları ve radyo yayınlarıyla da Türk halkının gönlünde taht kurmaya devam ediyor. 40'ncı yılını kutlayan dernek, Nursal Tekin Özel Ödülü için TRT Spor'da yayınlanan Arman Yeter Ankaragücü Belgeseli'ni seçti.

TRT RADYO HABER ÖDÜL ALDI

Siyasetten, diplomasiye, ekonomiden, sanat ve kültüre, gündemin nabzını tutan, TRT Radyo Haber de Yılın Radyosu Ödülü'nü aldı. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği bu yıl 8 kadın gazeteciyi ödüllendirdi. Ödüller bu ay içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle sahiplerine verilecek.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DEVAM EDECEK Mİ?

Dizinin önümüzdeki sezon için vize aldığı ve devam edeceği gelen haberler arasında yer alıyor. TRT 1’in gelecek sezon devam edecek dizileri arasında yer alması aslında normal. Hem hikayesinin sürükleyici yanı daha bitmedi hem de reytinglerde başarısı devam ediyor. Sonuç olarak Haziran ayı içinde sezon finali yapması beklenen Payitaht Abdülhamid dizisi, önümüzdeki sezonda da izleyici ile buluşmaya devam edecek.

Kaynak: AjansHaber