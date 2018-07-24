Patriot füzesi Rus yapımı savaş uçağını vurdu!
IDF Sözcüsü, hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla Esad rejimine ait Rus yapımı 'Sukhoi' savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Sözcüsü, hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla Esad rejimine ait Rus yapımı 'Sukhoi' savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.
2 PATRİOT FÜZESİYLE VURULDU
İsrail hava sahasının 2 kilometre kadar içerisine girdiği belirtilen Rusya yapımı Sukhoi tipi savaş uçağının 2 Patriot füzesi ile vurulduğu bilgisine yer verildi.
DAVUT SAPANI’NI KULLANMIŞTI
Suriye'de yaşanan çatışmalar nedeniyle İsrail pazartesi günü ilk kez ABD’yle birlikte geliştirdiği yeni orta menzilli füze savunma sistemi Davut Sapanı’nı kullanmıştı
Kaynak: Ajanslar