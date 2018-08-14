Parlamento bariyerlerine aracın çarpması sonrası polis alarm verdi

Londra'da parlamento bariyerlerine aracın çarpması ardından polis bölgeye sevk edildi, araç sürücüsü tutuklanırken bölgede üst düzey güvenlik alarmı verildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento binası dışındaki bariyerlere bir aracın çarpmasının ardından olay yerine polis sevk edilirken, İngiltere Basın Derneği araç sürücüsünün tutuklandığını bildirdi.



Sosyal medyada yer alan görüntülerde ağır silahlı polis timlerinin olay yerine gittiği, parlamento etrafındaki bir bölümün kordon altına alındığı görüldü.



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Kaynak: Ajanslar