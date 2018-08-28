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28 Ağustos 2018 16:56 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2018 16:56

Parkta oynayan çocuklara ateş açan zanlıya tutuklama talebi

İstanbul Pendik'te parkta oynayan çocuklar ses yapınca çoocukların üzerine ateş açan ve Hiranur Demican'ı vurduğu iddia edilen zanlı, yeniden gözaltına alındı. Zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Parkta oynayan çocuklara ateş açan zanlıya tutuklama talebi

İstanbul Pendik'te parkta oynayan çocuklara ateş açan zanlı yeniden gözaltına alınmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir sitenin parkında meydana geldi.

İddiaya göre sitenin yakınındaki apartman dairesinde oturan bir kişi, bağırarak parkta oynayan çocuklara ateş açtı.

Saldırıda Açılan ateşte 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak yaralandı. Küçük Hiranur yaralanarak hastaneye kaldırılırken polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Pendik'te parkta oynayan çocuklara 'uyarı' kurşunu!Güncel27 Ağustos 2018 16:05Pendik'te parkta oynayan çocuklara 'uyarı' kurşunu!Pendik'te bir maganda parkta oyun oynayan çocukların üzerine ateş etti. Kurşun yağmuruna tutulan çocuklardan biri olan 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak ağır yaralandı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: pendik


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