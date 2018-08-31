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31 Ağustos 2018 09:44 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2018 09:45

Parkta oturan gençlere silahlı saldırı: 3 yaralı

Karaman'da henüz plakası tespit edilemeyen otomobilden parkta oturan gençlere ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Parkta oturan gençlere silahlı saldırı: 3 yaralı

Karaman'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Mumine Hatun Mahallesi 1485 Sokak'taki Avar Parkı'nda oturan gençlerin üzerine plakası henüz tespit edilemeyen otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı.

SALDIRIDA 3 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda Mustafa Y. (16) başından, Ali K. (19) ve Faruk Ö. (15) ise sırtından yaralandı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Karaman3 gençAv tüfeğiPark


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