Parkta oturan gençlere silahlı saldırı: 3 yaralı
Karaman'da henüz plakası tespit edilemeyen otomobilden parkta oturan gençlere ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.
Karaman'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Mumine Hatun Mahallesi 1485 Sokak'taki Avar Parkı'nda oturan gençlerin üzerine plakası henüz tespit edilemeyen otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı.
SALDIRIDA 3 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda Mustafa Y. (16) başından, Ali K. (19) ve Faruk Ö. (15) ise sırtından yaralandı.
Kaynak: Ajanslar