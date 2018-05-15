Park halindeki taksi 30 metreden aşağı düştü

Kağıthane Nurtepe'de park halindeki ticari taksi, kayarak 30 metrede yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

Kaza saat 13.45 sıralarında Kağıthane Nurtepe'de meydana geldi. Sürücüsünün park ederek bıraktığı taksi, henüz bilinmeyen nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. Kaldırımı aşıp bariyerleri parçalayan taksi 30 metreden aşağı uçtu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri taksiyi çıkarmak için çalışmalara başladı. Mahalle sakinleri kazayı şaşkın gözlerle izledi.

Kaynak: Ajanslar