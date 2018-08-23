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23 Ağustos 2018 13:01 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2018 13:46

Paris'teki saldırıda flaş gelişme: Annesini ve kız kardeşini öldürdü!

Ağır yaralanan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ölü sayısı 2'ye çıkmış oldu. Polis saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklarken, saldırıyı da terör örgütü DAEŞ üstlendi

Paris'teki saldırıda flaş gelişme: Annesini ve kız kardeşini öldürdü!

Fransa'nın başkenti Paris'te bir bıçaklı saldırı oldu. Polis kaynakları, Paris'in banliyösünde meydana gelen saldırıda bir kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda yaralanan iki kişinin durumunun ağır olduğu duyuruldu. Ağır yaralananlardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ölü sayısı da 2'ye yükselmiş oldu.

Polis, saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtildi.

DEAŞ ÜSTLENDİ

Öte yandan terör örgütü DAEŞ, sözde sitesi Amaq üzerinden yaptığı açıklama ile saldırıyı üstlendi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: deaş


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