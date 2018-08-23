Paris'te saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir kişinin öldüğünü, iki kişinin de ağır şekilde yaralandığını duyurdu. Polis saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Polis kaynakları, Paris'in banliyösünde meydana gelen saldırıda bir kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda yaralanan iki kurbanın durumu ağır.

Reuters haber ajansının 'son dakika' haberine göre, saldırgan etkisiz hale getirildi. Emniyet yetkilileri olay ile ilgili soruşturma başlatırken saldırının bir terör eylemi olup olmadığı bilinmiyor.

SİVİLLER HEDEF ALINDI



Fransız medyasına dayandırdığı haberinde saldırganın yoldan geçen insanları hedef aldığını aktardı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Ajanslar