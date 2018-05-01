Paris'te göstericilerle polis sokaklarda çatışıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 1 Mayıs gösterilerinde polisle göstericiler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 1 Mayıs gösterilerinde polisle göstericiler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Fransa’da 1968 Mayıs olaylarının 50. yıl dönümünde 1 Mayıs İşçi Bayramı gösterileri gerginlik altında başladı.

Bu yıl, demiryolu işçileri ve Air France çalışanlarının grevleriyle şekillenen 1 Mayıs gösterilerinde, Fransız polisi çok sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Ülkede süren grevler nedeniyle Paris Valiliği, göstericilerin arasına karışan çevredeki banka ve benzeri iş yerlerini kırıp döken eylemcilere karşı dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulundu.

Paris'teki Bastille Meydanında buluşan gruplar, belirlenen yürüyüş güzergahından İtalyan meydanına kadar yürüyüp burada gösteriyi sonlandırdı.

Ancak yüzlerce gösterici ise etraftakilere zarar vererek, ortalığı yakıp yıktı.

Kaynak: AjansHaber