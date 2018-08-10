Paris'te 3 genç girdikleri harabe evde cesed ile karşılaştı

Paris’in kuzeyinde bulunan Oise bölgesinde macera olsun diye terk edilmiş sandıkları eve giren 3 genç, 6 aydan daha uzun bir zaman önce hayatını kaybetmiş yaşlı bir adamın cesediyle karşılaştı

Oise bölgesinin Saint-Germer-de-Fry kentinde macera arayan 3 gencin yerel saatle akşam 22 sularında terkedilmiş olarak tespit ettikleri eve girdiği ve orada yaşlı bir adamın cesediyle karşılaştıkları öğrenildi.

TERK EDİLMİŞ EVDE CESED



Heyecan arayan gençlerin dökük ve bakımsız evde karşılaştıkları manzara karşısında gençlerin haber vermesi üzerine jandarma inceleme başlattı. Jandarmanın verdiği bilgilere göre, kimliği belirsiz adamın ölüm sebebi bilinmezken soruşturma başlatıldı ve otopsi için cesedin adli tıbba götürüldü.

Öte yandan, adam hakkında toplanılan ilk bilgiler doğrultusunda yaşlı adamın tek başına yaşadığı, kimseyle görüşmediği açıklandı.

Kaynak: Ajanslar