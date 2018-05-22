Palaçinka nasıl yapılır? Palaçinka tarifi ve malzemeleri

Boşnak akıtması olarak da bilinen Palaçinka nasıl yapılır? Palaçinka tarifi ve malzemeleri...İşte haberimizde...

Boşnak akıtması olarak da bilinen palaçinka, Balkan coğrafyasında oldukça yaygındır. Enfes tadıyla mutfakların vazgeçilmezlerine aday olan Palaçinka güzel sunum teknikleriyle göz ziyafeti de yaşatır. Farklı adlarla farklı coğrafyalarda ufak tefek sunum detaylarıyla karşımıza çıkar. Hakkında araştırma yapıldığında tam olarak hangi millete ait olduğu bilinmese de herkesin peşinden koştuğu bir taddır. Belgrad'dan Macaristan'a Bosna'ya kadar herkesi peşinden sürükleyen bu muhteşem lezzete her coğrafyada karşımıza çıkması dolayısıyla genel dünya milletinin damak tadına uygundur yorumu yapılabilir. Peki palaçinka nasıl yapılır...İşte haberimizde...

Palaçinka tarifi ve malzemeleri:

2 Su bardağı süt

1 Su bardağı su

2 yumurtanın sarısı

1 Tatlı kaşığı tuz

1 Kabartma tozu

Yeterli miktarda un

Bal, Reçel-Marmelat ( Erik, Kayısı, Kızılcık, Güvem reçeli veya marmelatı... ) veya Peynir

Toz şeker veya pudra şekeri

Süsleme için (isteğe bağlı): meyve





Palaçinka nasıl yapılır?

Bütün malzemeleri derince bir karıştırma kabında, boza kıvamında bir hamur elde edinceye değin karıştırma teliyle çırpa çırpa karıştırın.

Yarım saat kadar akıtma hamurunun mayalanmasına olanak verecek süre bir kenarda dinlendirin.

Yapışmaz bir tavaya çok az tereyağ sürün. İyice ısıtın.

Boza kıvamındaki krep hamurundan bir kepçe alıp, akıtma hazırlar göz göz oluncaya değin önlü arkalı pişirin.

Kenara aldığınız akıtmalarınızın üzerini tereyağ ile hafifçe yaplayıp, ılınmaya alın.

İçerisine bal; arzu ettiğiniz meyve soslarından, çikolata yahut karamel soslardan birini; çilek, muz ya da sosunu sürdüğünüz meyvelerin tanelerinden serpiştirin.

Arzuya göre krebin yarısına kadar kaymak da sürüp sıkıca rulo yapın.

Servis tabağına alıp üzerine bal, içine koyduğunuz meyve soslarından gezdirip, pudra şekeri ile sunuma hazır edin.

İnterneti farklı kullanıcı yorumlarına bakıldığında bu lezzetin çikolatalısının da çok sevildiği anlaşılmaktadır. Bir öneri olarak çikolatalısını da deneyebilirsiniz.Sunuma bir öneri olarak ise üstünü meyvelerle süsleyebilir, fındık, ceviz, hindistan cevizi, ufak şekerlemelerle bu muhteşem lezzeti, harika bir tatlı haline getirebilirsiniz. Yine önerimize uyup süslediğiniz palaçinkayı çikolata ve meyve soslarıyla lezzetini üst noktalara çıkarabilirsiniz. Önemli bir püf noktasının altını çizmek gerekirse tatlı haline getirmek istediğiniz palaçinkaların hamuruna az miktarda şeker koymak lezzetin tamamlanmasını sağlar. Afiyet olsun...

Kaynak: AjansHaber