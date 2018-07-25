Pakistan'da seçim günü katliam: 25 ölü, 40 yaralı var

Bu sabah sandık başına giden Pakistan'da oy verme süreci devam ederken Ketta kentinde kalabalık bir oy kullanma merkezi dışında meydana gelen patlamada 25 kişi öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Pakistan'da bugün 105 milyonu aşkın seçmen, ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için oy kullanmaya başlamıştı.

PATLAMA OLDU

Oy kullanma işlemlerinin gerçekleştiği sırada, ülkenin Ketta kentinde kalabalık bir oy kullanma merkezi dışında meydana gelen patlamada 25 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de (TSİ 16.00) sona erecek.

PAKİSTAN'DA KANLI SEÇİM SÜRECİ

Pakistan'da kampanya sürecine terör saldırıları damga vurdu. Temmuz ayında adaylara, mitinglere ve parti ofislerine 11 terör saldırısı düzenlenmişti.

13 Temmuz'da yaşanan ve 150 kişinin hayatını kaybettiği Mastung saldırısı, bunların en kanlısı olmuştu

Kaynak: Ajanslar