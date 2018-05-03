Özel uçağı ile kaçmaya çalışan kumar baronu paketlendi

Veysel Şahin’in de aralarında bulunduğu 60 şüpheli hakkında Büyükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nce karar verildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı gelen bir ihbar üzerine geçtiğimiz aylarda yasadışı bahis oynatan bir çetenin peşine düşmüş, yapılan operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı. Örgüt lideri olduğu belirtilen kumar baronu Veysel Şahin ise Sivas'ta özel uçağıyla Kıbrıs'a kaçmak üzereyken yakalanmış ve tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.

57 TUTUKLAMA, 3 BERAAT



Sabah’ın haberine göre; Şüpheliler Büyükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu. Yapılan yargılama geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Mahkeme şüphelilerden 3'ünün beraatine, aralarında Veysel Şahin'in de bulunduğu 57 şüphelinin ise tutuklanmasına karar verdi.

ŞAHİN'E 10 YIL 6 AY

Kumar baronu Veysel Şahin 'örgüt kurmak' ve 'yasa dışı bahis oynatmak' suçları kapsamında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 56 şüpheli ise çeşitli suçlardan hapis cezası aldı.

Bu arada mahkeme, eski futbolcu Gürcan Çarkçı'nın avukatı Murat Sultansu'nun itirazları neticesinde Türk Ceza Kanunu'nun 43. Maddesinde düzenlenen arttırım maddesini uygulamadı.

Kaynak: ajanslar