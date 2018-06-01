Özel güvenlik sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Özel güvenlik sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusu sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Özel güvenlik sınavı ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Kamu kuruluşları ve özel kuruluşlardaki personel alımında özel güvenlik sınavı sonuçları da son derece önem taşımaktadır. Sınava girecek olan adaylar şimdiden özel güvenlik sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt bekliyor. Günümüzde ülkemizde güvenlik personelinin sayısı 150 bin gibi bir rakama ulaşmıştır. Özellikle artık kamu kuruluşları güvenlik hizmetlerini emniyet personeliyle değil, özel güvenlik personeliyle sağlamaktadır. Özel güvenlik uygulamasının yıl için dönem sınavlarından birisi 3 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 14.00'da yapılacak. Özel güvenlik sınavı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Özel güvenlik uygulamasının yıl içi dönem sınavlarından bir tanesi sınavlarından bir tanesi 3 Haziran 2018 tarihinde yapılacak. Sınava girecek olan adaylar şimdiden Özel güvenlik sınavı soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Sınavın soru ve cevap anahtarı yayınlanır yayınlanmaz sizinle paylaşacağız.

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ÖZEL GÜVENLİK NEDİR, KİMLERE DENİR?



Gerçek ve tüzel kişilere ait yaşam hakkı, zilyetlik hakkı, işletme yönetimi hakları ve mülkiyet hakkı ile diğer hav ve hürriyetlerin saldırıya uğramaması amacıyla kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette verilen güvenlik ve koruma hizmetlerine Özel Güvenlik denir.

Türkiye’de özel güvenlik anlayışının temeli 1981 yılında 2495 sayılı Kanun ile atılmıştır. Bu Kanunu yürürlükten kaldıran ve halen yürürlükte olan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hangi tarihte yürürlüğe girmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen özel güvenlik sınavında başarılı olan adaylar özel güvenlik olarak çalışma hakkı kazanıyor.

ÖZEL GÜVENLİK YETKİLERİ NELERDİR?

İnsanoğlunun var olmasından günümüze kadar geçen süre içerisinde güvenlik ihtiyacı hep var olmuştur. Dolayısıyla güvenlik unsuru; insanlık tarihi kadar eski bir tarihi geçmişe sahiptir. Gün geçtikte güvenlik unsuru farklı özellikleri de bünyesine katarak gelişmektedir. Günümüzde güvenlik ihtiyacının karşılanması noktasında hizmet veren kolluk kuvvetlerinin yanında özel güvenlik firmaları da hizmet sunmaktadır.

Bu noktada özel güvenlik; toplumsal düzenin sağlanması hususunda yasaların kendilerine tanımış olduğu yetki ve yükümlülükler çerçevesinde hizmet sunan bir sektör olarak tanımlanabilmektedir. Özel güvenlik hizmetlerinin kapsamı yine yasalarla ve yönetmeliklerle belirlenmektedir. Bu bağlamda özel güvenlik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş olan kurumların bu kapsam ve yetkilere çerçevesinde hizmetlerini yerine getirmeleri mümkün olmaktadır.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Öncelikle özel güvenlik görevlisi olmak için sağlamanız gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler özel güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapabilirler. Peki nedir bu şartlar? Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir. Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır. Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Bunun dışında bay adaylar gibi bayanlar da özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilirler.

Kaynak: AjansHaber