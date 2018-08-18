Özel ekip kuruldu: ABD harekete geçti!

ABD, İran’a karşı yaptırım ve baskı politikalarını örgütlemek ve hamleleri tek merkezden yönetmek için özel ekip kurdu. Ekibin başına ise ABD Başkanı Trump’ın İran Özel Temsilcisi Brain Hook atandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran karşıtı politikaları eşgüdüm halinde yürütmek üzere bünyesinde özel ekip kurdu. Amkerika'nın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Perşembe günü Washington’da yaptığı açıklamada özel çalışma grubunun, bakanlığın Siyasi Planlama Dairesi Direktörü Brian Hooktarafından yönetileceğini söyledi. Hook, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Özel Temsilciliği görevini de yürütecek. Brian Hook yaptığı konuşmada, yürürlüğe giren yaptırımların İran’ın terörü desteklemesini önlemeye yönelik olduğunu ileri sürerek "Tutumunu değiştirme yükümlülüğü İran rejimine aittir" dedi.

AVRUPA’DAN ASYA’YA KADAR

Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile birlikte İran yaptırımlarının savunucuları arasında yer alan Brian Hook yaptırımları desteklemeleri için Avrupa ve Asya ülkeleriyle görüşmeler yapan heyete de başkanlık ediyor. Brian Hook, Bush döneminde ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevinde bulunan John Bolton ile birlikte İran yaptırımlarının hazırlanmasında yer almıştı.

Kaynak: Ajanslar