Özbiliz Beşiktaş'tan resmen ayrıldı
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ayrılıklar devam ediyor. Veli Kavlak ile sözleşmeyi tek taraflı fesheden siyah-beyazlılar şimdi de Özbiliz ile yollarını ayırdı.
Kadrosunu güçlendirmek için takviyeler yapmayı hedefleyen Beşiktaş, aynı zamanda da forma şansı bulamayan oyuncularla yolları ayırmaya çalışıyor. Hollanda Ligi ekiplerinden Willem II, Aras Özbiliz'i kiraladığını açıkladı.
RESMEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI
Willem II, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada; "Kiralık işlemleri için gerekli kağıtlar hazırlanırken, Aras Özbiliz bugün idmana çıkacak." ifadeleri kullanıldı.