Özbekistan ve Kırgızistan karşılıklı toprak değişikliği gerçekleştirecek

Özbekistan ve Kırgızistan arasında devam eden sınırları belirleme çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Varılan anlaşmaya göre, Özbekistan ve Kırgızistan arasında toprak değişimi gerçekleştirilecek.

Kırgızistan'ın Oş vilayeti Kara-su ilçesine bağlı, yüz ölçümü yaklaşık 4 kilometrekare olan Barak eksklavı (Özbekistan toprakları içerisinde bulunan Kırgızistan parçası) Özbekistan'a verilecek.



ÖZBEKİSTAN VE KIGIZİSTAN ARASINDA TOPRAK DEĞİŞİMİ

Özbekistan bu alan karşılığında Kara-su ilçesine sınır bölgeden aynı ölçüdeki alanı takas edecek. İki ülke arasındaki tartışmalı sınır noktaların tespitini yapan hükümetlerarası çalışma grubunun kararının, takasa konu olan her iki bölgede yaşayanlar tarafından desteklendiği ve onaylandığı açıklandı.

Kaynak: Ajanslar