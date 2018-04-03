Özbekistan turizm potansiyelini kullanamıyor

Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı Danışmanı Sadık Badak, Özbekistan'ın turizmden yıllık 15 milyar dolar gelir elde etme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Badak, Özbekistan 24 Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Özbekistan'da turizmin geliştirilmesinin dört mevsim mümkün olduğunu ve bunun için ülkedeki turizm altyapısının geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkenin birçok bölgesini ziyaret ederek turizm alanındaki altyapıları gözden geçirdiğini belirten Badak, ziyaretinde, ülkedeki turizm potansiyelinin tam olarak kullanılmadığına tanık olduğunu bildirdi.

Badak, Özbekistan'ın, Rusya, Hindistan, Malezya, Endonezya, Çin, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye gibi ülkelerin vatandaşları için turizm açısından için iyi bir destinasyon olabileceğini dile getirdi.

Özbekistan'ın turist ağırlama potansiyelinin arttığını aktaran Badak, "15 milyon turistin gelmesi sağlanırsa Özbekistan, turizmden yıllık 15 milyar dolar kazanma potansiyeline sahip." dedi.

Eski AK Parti Antalya Milletvekili Sadık Badak, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in ekim ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin ardından Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı Aziz Abduhakimov'un Danışmanı olarak görevlendirilmişti.

Kaynak: AA